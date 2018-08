Brauchtum 30. Rosstag in Bad Kötzting mit Söder-Besuch Zum 30. Mal findet in Bad Kötzting der jährliche Rosstag statt. Heute besucht Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das traditionelle Fest in der Oberpfalz. Nach der Rede des Politikers findet der große Festzug mit etwa 150 Wagen und 440 Pferden durch die Innenstadt statt. Mit dem Rosstag verbunden ist ein Bierzeltbetrieb.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayerns. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Bad Kötzting.Die Kaltblut- und Haflingerzüchtervereinigung veranstaltete 1989 den ersten Kötztinger Rosstag. Das Fest hat sich in der Kurstadt etabliert und findet immer am letzten Wochenende im August statt. Zum Auftakt gibt es immer am Samstag einen Gottesdienst mit anschließendem Umzug durch die Innenstadt, ehe der Sonntag dann mit einem Frühschoppen eingeläutet wird.