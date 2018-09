Unfälle 30 Schweine sterben im Viehtransporter Die Tiere kamen bei einem Unfall in Unterfranken um. Der Sattelzug war ins Schlingern geraten und umgekippt.

Mail an die Redaktion Feuerwehrleute treiben nach einem Unfall ein Schwein zu einem Container: Ähnliche Szenen spielten sich jetzt in Unterfranken ab. Ein Transporter mit 90 Tieren an Bord verunglückte. Foto: Weihrauch dpa/lnw

Sulzfeld im Grabfeld.Etwa 30 Schweine sind beim Unfall eines Viehtransporters in Unterfranken verendet. Der Sattelzug mit etwa 90 Tieren an Bord war in der Nacht zu Dienstag vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schlingern geraten und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Durch das aufgerissene Dach entkamen mehrere Tiere ins Freie. Feuerwehr und Veterinäre waren über mehrere Stunden im Einsatz, die Staatsstraße zwischen Sulzfeld im Grabfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld) und Oberlauringen (Landkreis Schweinfurt) blieb bis in den frühen Morgen gesperrt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Euro-Bereich.

Ein weiterer Schweinetransporter verunglückte wenige Stunden später ebenfalls in Unterfranken. Der mit 290 Schweinehälften beladene Laster kippte nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Bremsen in einer Kurve um und legte sich quer über die B27 bei Zell am Main (Landkreis Würzburg). Vor der Bergung musste zunächst das Fleisch auf einen anderen Laster umgeladen werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Schaden von rund 30 000 Euro.

