Justiz 30 Straftäter mit elektronischer Fußfessel überwacht In Bayern tragen 30 Straftäter eine elektronische Fußfessel.

Mail an die Redaktion Eine Person trägt Fußfesseln. Foto: Tom Weller/dpa

München.In keinem anderen Bundesland werden nach einer Auswertung des Hessischen Justizministeriums so viele Straftäter auf diese Weise elektronisch überwacht. Deutschlandweit tragen demnach momentan 122 Personen eine Fußfessel.

Nach Angaben des Ministeriums hat bisher noch kein sogenannter Proband sich der Kontrolle heimlich entziehen können. „Die bisherigen Fälle der gewaltsamen Entfernung der Fußfessel wurden aufgrund der Überwachung unmittelbar bemerkt“, sagte ein Justizsprecher am Samstag. Zunächst hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Die Zahl der Überwachten wird in Hessen erhoben, weil die Überwachungsstelle in Weiterstadt bundesweit für die sogenannte Elektronische Aufenthaltsüberwachung zuständig ist. Insgesamt wurden laut Ministerium in Deutschland schon 269 Personen so überwacht. Oft handelte es sich um Gewalt- und Sexualstraftäter.