Brände 300 000 Euro Sachschaden nach Scheunenbrand in Pöttmes Ein Brand in einer Scheune in Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) hat einen Sachschaden von etwa 300 000 Euro verursacht.

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Pöttmes.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer am Mittwochabend in dem landwirtschaftlichen Gebäude ausgebrochen. In der Scheune waren Getreide und Strohballen gelagert. Über 100 Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.