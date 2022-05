Pandemie 300 Euro Bußgeld für Verstöße gegen Impfpflicht in Pflege

Verstöße gegen die Corona-Impfpflicht in der Pflege sollen in Bayern nur mit einem Bruchteil des möglichen Bußgeldes von 2500 Euro geahndet werden. Der rein theoretische Bußgeldrahmen werde in Bayern nicht vollständig ausgeschöpft, „im Regelfall wird ein Bußgeld maximal 300 Euro betragen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dem „Coburger Tageblatt“ (Mittwoch). Vorgaben für Bußgelder gebe es keine: „Es obliegt den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, im konkreten Einzelfall eine angemessene Höhe festzulegen.“

dpa