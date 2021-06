Anzeige

Kriminalität 300 Kilometer Irrfahrt durch Bayern Quer durch Bayern verfolgte die Polizei einen Fahrer. Nach gefährlichen Manövern konnte er in der Oberpfalz gestoppt werden.

Merken

Mail an die Redaktion Im Hohenfels/Marktstetten konnte die Polizei den Fahrer nach einer rund 300 Kilometer langen Flucht quer durch Bayern stoppen. Foto: Polizei Niederbayern

München.Kurz vor halb sieben Uhr morgens bemerkten zwei Verkehrsteilnehmer in ihrem Renault Kleintransporter auf dem Innsbrucker Ring in München einen VW Tiguan mit Erbacher Kennzeichen. Der Fahrer hatte an seinem Fahrzeug ständig die Warnblinker an und betätigte immer wieder die Hupe. Nachdem an einer roter Ampel die Fahrzeuge anhielten, erkundigen sich die beiden Insassen des Renaults, ob es Probleme gäbe. Der Fahrer des Tiguan stieg aus, legte einen Stein auf die Motorhaube und fuhr anschließend in Richtung Autobahn A 8.

Etwa eine Stunde später meldete sich ein BWM-Fahrer aus dem Raum Bad Tölz telefonisch bei der Polizei, dass er kurz zuvor von dem Fahrer eines VW-Tiguans im Bereich Hohenbrunn mit Erbacher Kennzeichen durch dichtes Auffahren und mit Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel genötigt worden sei. Gegen 7.40 Uhr erstattete der Fahrer eines BMW Anzeige bei der Polizei Landshut gegen den Fahrer des VW-Tiguan. Der BMW-Fahrer überholte mit rund 180 km/h mehrere Lkw, als sich der VW-Fahrer von hinten mit Lichthupe auf circa zehn Meter Abstand näherte. Auch hier bremste der VW-Fahrer durch knappes Einscheren den überholten Fahrer wieder aus. Anschließend fuhr der VW-Fahrer in der Mitte der beiden Fahrstreifen und warf Gegenstände, vermutlich kleine Würfel oder Nägel, auf die Fahrbahn.

Türe eines Mercedes weggefahren

Kurz vor acht Uhr ist es dann auf der Autobahn A 92 auf Höhe Moosburg-Nord, zu einem weiteren Zwischenfall mit dem Erbacher VW gekommen. Im Baustellenbereich fuhr der Fahrer sehr dicht auf einen vorausfahrenden Mercedes und stieß in das Heck des Mercedes. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt am Mercedes entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Nach dem Zusammenstoß öffnete die Beifahrerin des Mercedes die Türe, diese wurde kurzerhand von dem VW-Fahrer weggefahren. Nachdem der VW noch eine Leitplanke touchierte, setzte er seine Fahrt in Richtung Deggendorf fort.

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall leitete und koordinierte die Einsatzzentrale des PP Niederbayern unter Beteiligung der benachbarten Einsatzzentralen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Eine entsprechende Warnmeldung an die Verkehrsteilnehmer wurde ebenfalls ausgesteuert.

Rund eine Stunde später meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Fahrzeug, dass mit einem Frontschaden auf der A 3 in Richtung Regensburg fährt. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug nach dem bereits gefahndet wurde, auf Höhe der Anschlussstelle Burgweinting von einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg Richtung Norden fahrend festgestellt. Der Fahrer gestikulierte der Streife und beschleunigte anschließend auf bis zu 170 km/h. Hierbei wechselte er mehrfach unkontrolliert die beiden Fahrstreifen und überholte andere Fahrzeuge auch mehrmals auf dem Seitenstreifen. Dabei schnitt er immer wieder andere Pkw- sowie Lkw-Fahrer und wollte das Streifenfahrzeug durch ständige Bremsmanöver zu einem Unfall provozieren.

Flucht auch über ein Weizenfeld

Auf Höhe der Anschlussstelle Universität und dem Autobahnkreuz Regensburg bremste der Tiguan-Fahrer auf der rechten Fahrspur bis zum Stillstand ab und blieb kurze Zeit auf der Autobahn stehen, bis der nachfolgende Verkehr auflief um sofort wieder bis auf über 200 km/h zu beschleunigen und mit eingeschalteten Warnblinkern seine Fahrt bis zur Anschlussstelle Laaber fortzusetzen. Bei dem dortigen Kreisel fuhr er mehrere Runden um schließlich wieder auf die A 3 Richtung Nürnberg einzufahren.

An der Anschlussstelle Beratzhausen verließ er die Autobahn und setzte seine Fahrt auf der Staatsstraße 2041Richtung Kallmünz trotz ständiger Anhalteversuche fort. In der Ortschaft Grünschlag kollidierte er, mutmaßlich vorsätzlich, mit einem Streifenfahrzeug der Nittendorfer Polizei, glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg verfolgte den Fahrer weiter, die Flucht ging nun mit über 100 km/h über ein Weizenfeld. In der Ortschaft Kleinmittersdorf verlor sich die Spur des Flüchtenden zunächst. Anwohner teilten der Polizei mit, dass der Fahrer Richtung Dinau bei Kallmünz gefahren sei.

Zwischenzeitlich erhielten die Einsatzkräfte Unterstützung aus der Luft. Ein Polizeihubschrauber suchte das Gebiet im Bereich Dinau weiträumig ab und konnte das Fahrzeug schließlich in der Nähe des Ortteiles Lauf im Gemeindebereich Hohenfels sichten. Der Fahrer flüchtete erneut und durchbrach auf der Staatsstraße 2234 im Bereich Hohenfels/Marktstetten zunächst eine Fahrzeugsperre. Dabei kollidierte er mit einem querstehenden Zivilfahrzeug aus Amberg und schleudert anschließend über die Böschung. Auch bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bei einem erneuten Fluchtversuch wurde der Fahrer, ein 53-jähriger Grieche aus dem hessischen Landkreis Erbach, nach Androhung des Schusswaffengebrauchs mittels eines Warnschusses, festgenommen.



Einweisung in eine psychiatrische Klinik

Der Fahrer, der unverletzt blieb, wurde aufgrund seines psychischen Zustandes vorläufig in eine Fachklinik eingewiesen. Zwischenzeitlich erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ein vorläufiger Unterbringungsbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs.

An dem Einsatz waren neben einem Polizeihubschrauber zeitweise rund 30 Streifenfahrzeuge beteiligt. An zwei Streifenfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro, der VW-Tiguan des 53-Jährigen dürfte ein Totalschaden sein.

Zeugenaufruf der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar: Verkehrsteilnehmer, die am Samstag, 19.06.2021, im Bereich der A 99, A 9, A92, A 3, sowie im Bereich der Staatsstraße 2041 (Beratzhausen/Grünschlag) oder der Staatsstraße 2234 im Bereich Hohenfels/Marktstetten unterwegs waren und Angaben zur Fahrweise eines silbernen VW-Tiguans machen können oder selbst durch die Fahrweise gefährdet worden sind, möchten sich mit der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar, Tel. 08702/948299-0, in Verbindung setzen.