Demonstrationen 300 Menschen demonstrieren in Würzburg gegen Antisemitismus Etwa 300 Menschen haben in Würzburg gegen Antisemitismus demonstriert.

Mail an die Redaktion Ein Plakat hält auf einer Kundgebung gegen Antisemitismus mit der Aufschrift „Gegen Antisemitismus“. Foto: Christophe Gateau/dpa

Würzburg.Anlass für die Demonstration am Sonntag unter dem Motto „Gegen jeden Antisemitismus - rechten Terror stoppen!“ war laut Veranstalter der rechtsextreme Anschlag in Halle. Laut Polizei zogen die Demonstranten vom Hauptbahnhof über die Kaiserstraße und die Domstraße zum Vierröhrenbrunnen, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Die Demo verlief nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle, es kamen doppelt so viele Teilnehmer, wie erwartet.