Ausbildung

300 Veranstaltungen bei Woche der Ausbildung

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hat am Montag die zweite bayernweite „Woche der Aus- und Weiterbildung“ der Allianz für starke Berufsbildung eröffnet. Bis zum 4. März finden bayernweit 300 Veranstaltungen statt, an denen sich auch Kabinettsmitglieder und Abgeordnete beteiligen. Berufs- und Berufsfachschulen öffnen ihre Werkstätten: Betriebe und Behörden geben Einblicke in unterschiedliche Berufsbilder, damit Jugendliche und deren Eltern sich informieren können. Die berufliche Aus- und Weiterbildung sei ein exzellentes Karrieresprungbrett, sagte Aigner bei der Auftaktveranstaltung in Rosenheim.