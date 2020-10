Anzeige

Arbeitsmarkt 32 000 offene Lehrstellen trotz Corona Ungeachtet der Corona-Pandemie und steigender Arbeitslosigkeit sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Bayern noch 32 000 Lehrstellen unbesetzt.

München.Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) startete wegen des Nachwuchsmangels in den Lehrberufen am Mittwoch eine Neuauflage der „Elternstolz“-Werbekampagne für die berufliche Ausbildung. Zielgruppe der gemeinsam mit den Kammern ins Leben gerufenen Aktion sind weniger jugendliche Schulabgänger als deren Eltern, denen die Vorteile einer Lehre nahegebracht werden sollen.

Die Corona-Krise hat die Lehrstellensuche allerdings nicht leichter gemacht. So haben viele Handwerksbetriebe erst kurzfristig neue Lehrstellen ausgeschrieben. Üblicher Start des Ausbildungsjahres ist normalerweise im August oder im September. Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl warb um Späteinsteiger: „Der Einstieg in eine Handwerkslehre ist jederzeit möglich und der perfekte Start ins Berufsleben.“ Manche Lehrberufe leiden schon seit Jahren unter chronischem Nachwuchsmangel, darunter Metzger und Bäcker.

Auch in vielen nicht handwerklichen Lehrberufen fehlt der Nachwuchs. In den kommenden Jahren wird sich das Problem wegen der Alterung der Bevölkerung verschärfen, auch wenn die Wirtschaftskrise anhält. Allein in diesem Jahr würden in Bayern 164 000 Arbeitnehmer in Rente gehen, sagte Eberhard Sasse, der Präsident des Industrie- und Handwerkskammertags. „Diese Zahl steigt bis 2024 auf 300 000 jährliche Renteneintritte.“