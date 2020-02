Unfälle 32-Jähriger stürzt von U-Bahnsteig und stirbt Ein 32 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in Nürnberg von einem U-Bahnsteig gefallen und gestorben.

Nürnberg.Dank des Anrufs eines Zeugen sei sofort der Strom auf dem Gleis abgestellt worden, so dass Rettungskräfte den Mann noch im Gleisbett versorgen konnten - jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Was die genaue Ursache für den Sturz und den Tod des Mannes war, blieb zunächst unklar.