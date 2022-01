Anzeige

Verkehr 32 Stunden am Lenkrad: Bußgeld für Lastwagenfahrer Polizisten in der Oberpfalz haben einen Lasterfahrer erwischt, der 32 Stunden lang ohne Pause seinen Transporter gesteuert hat.

Mail an die Redaktion Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle in der Hand. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Wernberg-Köblitz.Erlaubt sind maximal 10 Stunden.

Der Mann habe 1400 Kilometer zurückgelegt - und zwar bereits im November 2021 in Spanien, teilte die Polizei am Freitag mit. Darauf stießen Beamten am Donnerstag auf der Autobahn 6 in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf), als sie den Laster kontrollierten und die digital erfassten Lenkzeiten auswerteten.

Wo der Verstoß stattfand, ist unerheblich: Das Limit von zehn Stunden ist europäische Regel. Der 58-Jährige muss ein Bußgeld von 2500 Euro zahlen.

