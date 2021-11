Anzeige

Kriminalität 33-Jährige getötet: Ex-Mann verdächtig Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, seine Ex-Frau in einer Wohnung im mittelfränkischen Bad Windsheim getötet zu haben.

Mail an die Redaktion Die Ermittler waren Sonntagabend noch bei der Spurensicherung (Symbolbild). Foto: Maximiliane Fröhlich

Bad Windsheim.Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, seine Ex-Frau in einer Wohnung im mittelfränkischen Bad Windsheim getötet zu haben.

Der Mann habe sich am frühen Nachmittag bei der Polizei gemeldet und gesagt, es sei etwas Schlimmes passiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In der Wohnung fand die Polizei dann die leblose 33-Jährige und ihren Ex-Mann, der festgenommen wurde.

Nähere Informationen zu der Tat und dem Motiv nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Kriminalspezialisten und Mordermittler waren am Sonntagabend noch mit der Spurensicherung in der Wohnung beschäftigt.

Vor dem Haus in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sammelten sich nach Angaben des Sprechers zahlreiche Schaulustige. Die Polizei musste das Gelände absperren, weil sich die Stimmung aufheizte. Eine Person wurde in dem Zusammenhang in Gewahrsam genommen. (dpa)