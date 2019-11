Kriminalität 33-Jähriger kommt nach monatelanger Flucht ins Gefängnis Ein 33 Jahre alter Mann ist nach monatelanger Flucht in Bayern gefasst und in ein Thüringer Gefängnis gebracht worden.

Mail an die Redaktion Mehrere Einsatzwagen der Polizei haben das Blaulicht eingeschaltet und sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Hildburghausen.Die Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes spürte den Mann in München auf, wo er am Donnerstag festgenommen wurde, wie die Polizei mitteilte. Ihm werden Drogengeschäfte in der Region um Hildburghausen vorgeworfen. Die Polizei hatte den Mann bereits im Mai in Gewahrsam genommen und dann in ein Krankenhaus gebracht, als dieser über gesundheitliche Probleme klagte. Von dort floh er dann. Nach seiner erneuten Festnahme wurde der 33-Jährige nach Thüringen gebracht, wo Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde.