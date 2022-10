Schweinfurt 33-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 33-jähriger Autofahrer hat sich in Schweinfurt unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war der Polizei am Samstagmorgen wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, wie diese mitteilte. Als die Beamten ihn aufhalten wollten, flüchtete er demnach in Richtung Stadtmitte.

dpa