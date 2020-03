Unfälle 33-jähriger Verletzter bei Kehrmaschinenunfall Bei einem Unfall mit einer Straßenkehrmaschine in Unterfranken ist der Fahrer schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Würzburg.Der 33-Jährige wurde in der Kabine eingeklemmt, nachdem er die 2,5 Tonnen schwere Kehrmaschine am Montagmittag im Würzburg so stark einlenkte, dass sie umkippte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall wurden außerdem drei geparkte Pkw beschädigt. Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.