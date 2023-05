Rosenheim 33 tote Rinder entdeckt: Tiere bis zum Hals in Gülle

Auf einem Bauernhof in Oberbayern hat das Veterinäramt katastrophale Zustände und Dutzende tote Rinder entdeckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Traunstein mussten die Tiere in dem Betrieb in Rimsting im Landkreis Rosenheim teils bis zum Hals in Gülle stehen. „Es besteht der Verdacht, dass der Landwirt sich der Tiertötung und der quälerischen Tiermisshandlung durch Unterlassen strafbar gemacht hat“, berichtete Oberstaatsanwalt Rainer Vietze. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.

dpa