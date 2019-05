Polizei 34-Jähriger soll Vater getötet haben Ein psychisch Kranker verletzte seinen Vater in Grafenwöhr so schwer, dass dieser starb. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Foto: Seitz/Archiv, Polizei

Grafenwöhr.Tötungsdelikt in Grafenwöhr: Am Sonntagvormittag verletzte ein 34-Jähriger laut Polizeipräsidium seinen Vater im häuslichen Umfeld mit einem Messer so schwer, dass dieser vor Ort starb. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 10 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Oberpfalz, habe der Sohn seinen 57 Jahre alten Vater mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Dieser erlag noch am Ort des Geschehens im süd-westlichen Ortsteil seinen Verletzungen.

Der Tatverdächtige leidet nach ersten Erkenntnissen unter einer psychischen Erkrankung und konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Mutter des Aggressors und zugleich Ehefrau des Opfers setzte den Notruf ab und wurde selbst nicht verletzt. Sie und weitere Angehörige werden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weiden prüfen nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden die weiteren Schritte hinsichtlich des Gewahrsams bzw. einer geeigneten Unterbringung des Festgenommenen.

