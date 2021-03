Anzeige

Kriminalität 35-Jährige erstochen: Tatverdächtiger festgenommen Mit Messerstichen soll ein 27-Jähriger in Schwaben in der Nacht auf Sonntag eine 35 Jahre alte Frau getötet haben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bad Wörishofen.Der Mann wurde noch am Tatort in einer Arbeiterunterkunft in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Beim Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Bekannten der Frau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werde der 27-Jährige am Montag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt.

Zum Hintergrund und Ablauf der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben und verwies dabei auf ermittlungstaktische Gründe.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-00873/2