Kriminalität 35-Jähriger attackiert Männer mit Messer und Mistgabel Ein 35-Jähriger hat im niederbayerischen Kelheim zwei Männer mit einem Messer und einer Mistgabel angegriffen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kelheim.Die beiden wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Erkenntnissen nach griff in der Innenstadt ein 35-jähriger Syrer zunächst einen 21-jährigen Landsmann mit einem Messer an und verletzte ihn an der Hand und am Kopf. Danach attackierte er einen 42- Mann aus Eritrea mit einer Mistgabel. Das Opfer erlitt bei dem Angriff am Freitagabend eine schwere Kopfverletzung und wurde in eine Klinik gebracht.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, kehrte zum Tatort zurück und wurde von der Polizei festgenommen. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Später randalierte er den Angaben nach in der Zelle. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.