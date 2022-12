Landkreis Haßberge 35-Jähriger nach Brand in Untersuchungshaft Ein 35-Jähriger soll für den Brand eines Traktors und einer Garage an einem Wohnhaus im unterfränkischen Landkreis Haßberge verantwortlich sein. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Bernd Weißbrod/Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Hofheim.Der Mann soll am Samstagmorgen den Brand in der mit Wohnräumen überbauten Garage gelegt haben. Der 35-Jährige stamme aus dem familiären Umfeld der Hausbewohner, hieß es. Er wurde zwei Stunden nach dem Brand festgenommen. Durch die Brandlegung habe er auch eine mögliche Schädigung und sogar den Tod der Bewohner zumindest billigend in Kauf genommen.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume konnte die Feuerwehr verhindern. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 30.000 Euro.