Brände 35-Jähriger verbrennt sich schwer durch Ethanolofen Weil es beim Auffüllen eines Ethanolofens zu einer Stichflamme kam, hat ein Mann in München schwere Verbrennungen erlitten.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

München.Die Stichflamme traf den 35-Jährigen und setzte das Mobiliar des Wohnzimmers und den Teppich vor dem Ofen am Sonntagabend in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann und seine Freundin verständigten den Notruf und löschten den Brand zu großen Teilen selbst. Den Rest löschte die Feuerwehr beim Eintreffen in der stark verrauchten Wohnung. Der 35-Jährige wurde in eine Spezialklinik für Brandverletzungen transportiert. Die Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ebenfalls in eine Münchner Klinik.