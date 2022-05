Feuerwehreinsätze 350.000 Euro Schaden bei zwei Bränden

Bei zwei Bränden ist am Mittwochnachmittag in Nordbayern ein Schaden in Höhe von rund 350.000 Euro entstanden. Im mittelfränkischen Spalt (Landkreis Roth) brach das Feuer in einem Gewerbebetrieb aus. Wie die Polizei berichtete, ging möglicherweise eine Filteranlage aus unbekanntem Grund in Flammen auf. Ein Mensch wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt, der Schaden beträgt rund eine Viertelmillion Euro.

dpa