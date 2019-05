Unfall 36-Jährige stirbt bei Crash auf der A93 Wagen der Frau prallt gegen einen polnischen Sattelzug. Unfallursache bislang ungeklärt. Autobahn stundenlang gesperrt.

Luhe-Wildenau.Am Donnerstag um 11.55 Uhr hat sich auf der A93 in Richtung Hof kurz nach der Autobahnanschlussstelle Luhe-Wildenau ein Verkehrsunfall ereignet, in den ein polnischer Sattelzug mit Auflieger und ein Mietwagen verwickelt waren. Die 36-jährige Fahrerin des Mietwagens aus dem Landkreis Tirschenreuth prallte nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Weiden mit ihrem Ford Focus aus bislang unbekannter Ursache ins Heck des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges. Der 40-jährige polnische Fahrer des Sattelzuges brachte sein Gespann im Anschluss auf dieser Fahrspur zum Stehen.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die Tirschenreutherin im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Ein Wohnmobil aus Schleswig-Holstein, dessen Fahrer zur Unfallzeit den Sattelzug überholte, wurde durch herumfliegende Teile beschädigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen. Es waren zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Seelsorger vor Ort im Einsatz.

Die Autobahn war bis 16:50 Uhr total gesperrt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 57 000 Euro. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Hinweise an die

Verkehrspolizeiinspektion Weiden unter Tel. (09 61) 401-0.