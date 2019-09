Polizei 37-Jährige tot aufgefunden Seit Ende Mai wurde eine Portugiesin aus Neumarkt vermisst. Nun wurde sie von der Polizei tot aufgefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Die Frau war seit Ende Mai verschwunden. Foto: Bastian Winter

Neumarkt.Das Polizeipräsidium Oberpfalz suchte nach einer Frau, die Ende Mai spurlos verschwunden war. Die 37-jährige Portugiesin aus Neumarkt hatte sich in den Abendstunden des 30. Mai in das Neumarkter Krankenhaus in der Nürnberger Straße zu einer ärztlichen Behandlung begeben. Die Frau verließ die Klinik zwischen 20 und 21 Uhr – seitdem galt sie als vermisst.

Am Sonntag wurde in einem Waldgebiet in Unterfranken eine weibliche Person tot aufgefunden. Bei dieser handelt es sich laut Polizeibericht des Präsidiums Oberpfalz um die Vermisste 37-Jährige Portugiesin aus Neumarkt. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Hier geht es zum Bayern-Teil