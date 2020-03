Gesundheit 39 neue Infektionen mit Coronavirus In Bayern haben 39 weitere Personen den Virus Sars-CoV-2. Insgesamt gibt es 256 Infizierte im Freistaat.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „Kein Zugang zur Isolation“ ist bei einem Pressetermin auf der Sonderisolierstation im Klinikum Schwabing zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv

Erlangen.In Bayern haben sich weitere 39 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Das Ministerium beruft sich dabei auf Informationen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom Montagmittag.

Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vorvergangener Woche (27.2.) insgesamt 239 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Nicht eingerechnet sind darin die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Zusätzlich gibt es drei infizierte Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden. Rechnet man diese Fälle mit ein, gibt es insgesamt 256 Corona-Virusfälle.

