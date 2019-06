Unfälle 40 Verletzte nach Unfall mit Schulbus Ein heißer Nachmittag im oberbayerischen Neuötting. Kinder und Jugendliche sind auf dem Weg nach Hause. Plötzlich prallt ihr Schulbus mit einem Lastwagen zusammen. Viele werden verletzt, etliche stehen unter Schock.

Neuötting.Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) sind am Donnerstag 40 Menschen teilweise schwer verletzt worden, darunter der Busfahrer. Insgesamt wurden bei dem Unfall ein Kind schwer, neun Kinder mittelschwer und 29 leicht verletzt. 33 von ihnen wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, während sechs Kinder von ihren Eltern direkt an der Unfallstelle abgeholt und selbst zum Arzt gebracht.

Der Schulbus war nach Polizeiangaben am frühen Nachmittag mit etwa 50 Schulkindern von Neuötting nach Tüssling unterwegs, als er auf einen stehenden und mit Kies beladenen Lkw auffuhr. Der Busfahrer sowie zwei weitere Kinder mussten von den Rettungskräften aus dem Bus befreit werden. Die anderen Kinder konnten den Bus selbstständig verlassen. Sie wurden zum Teil in einem nahegelegen Supermarkt erstversorgt. Die Kinder standen überwiegend unter Schock, der schwer verletzte 60-jährige Busfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren zeitweise vier Hubschrauber, zwei davon aus dem benachbarten Österreich. Die Ermittlungen vor allem zum genauen Unfallhergang würden noch einige Tage in Anspruch nehmen, teilte die Polizei weiter mit.