Corona Oberpfalz 400 Corona-Kontrollen durch die Polizei Am Wochenende haben die Beamten in der Oberpfalz die Kontrollen verstärkt. Im Fokus: Gastronomie, Diskos und Fitnessstudios.

Mail an die Redaktion Eine Polizistin Blickt zu Passanten mit Masken. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

München.Angesichts zuletzt stark gestiegener Inzidenzzahlen hat die Polizei in Bayern am Wochenende (12. bis 14. November) verstärkt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrolliert. In der Oberpfalz fanden insgesamt fast 400 Kontrollen statt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag mitteilte.

Neben Gastronomiebetrieben wurden demnach auch Clubs und körpernahe Dienstleistungen überprüft. „Insgesamt wurde festgestellt, dass sich die Mehrheit der Gewerbetreibenden und auch der Gäste an die geltenden Regeln halten“, teilte die Polizei mit. In 28 Fällen hätten Nachweise über Impfung, Genesung beziehungsweise Testung gefehlt. In zehn Fällen sei kein vorgeschriebener Mund-Nasen-Schutz getragen worden. Die Betroffenen müssten mit entsprechenden Verwarn- und Bußgeldern rechnen. Die Oberpfälzer Polizei kündigte weitere Kontrollen an.

Bilanz der Corona-Kontrollen

Von einer durchwachsenen Bilanz berichtete das Polizeipräsidium Niederbayern, wo die Inzidenzwerte zu den höchsten im Freistaat zählen. Allein in der Stadt Passau hätten sich in vier Einrichtungen Menschen aufgehalten, die keinen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorweisen konnten.

Im gesamten Regierungsbezirk seien bei den Kontrollen zwischen Freitag und Montag 24 Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet worden, hieß es. „Vor allem die Zahlen im Bereich der 3G-plus und 2G-Verstöße stimmen nachdenklich“, teilte ein Sprecher des Präsidiums in Straubing mit. Der Großteil der Bevölkerung halte sich aber an die Regeln und reagiere positiv auf die Kontrollen

Clubs und Fitnessstudios im Fokus

Eine weitgehend positive Bilanz zog das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg. In etwa 90 Prozent der überprüften Betriebe seien die Regeln eingehalten worden. Auch bei den Besuchern seien die Beamten auf großes Verständnis gestoßen. Ähnliches berichteten auch die Polizeipräsidien Oberbayern Nord in Ingolstadt und Schwaben Süd/West in Kempten.

Kontrolliert wurden in Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden unter anderem Gastronomie, Diskotheken, Fitnessstudios und Kulturveranstaltungen. Die Münchner Polizei führte den Angaben zufolge zwischen Freitag und Montagmorgen 1125 Kontrollen durch. Dabei hätten die Beamten 46 Verstöße gegen 2G-, 3G-und 3G-plus-Regeln sowie gegen die Maskenpflicht festgestellt. (dpa/kn)