Kriminalität 400 Menschen feiern auf dem Gärtnerplatz Hunderte Menschen haben auf dem Münchner Gärtnerplatz lautstark gefeiert - ehe die Polizei das kaum coronakonforme Treiben am Donnerstagabend auflöste.

Mail an die Redaktion Polizeifahrzeuge stehen mit Blaulicht. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

München.In der Spitze seien rund 400 Menschen mit Klapptischen, Alkohol und lauter Musik, allerdings zumeist ohne coronakonforme Mindestabstände auf dem Platz in der Innenstadt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Mehrere Anwohner klagten über Ruhestörung bei der Behörde. Rund 30 Beamte räumten schließlich das Gelände unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen. Der Innenbereich des Platzes wurde schließlich abgesperrt. Weitere größere Einsätze wegen feiernden Menschen gab es in der Nacht in München dem Sprecher zufolge nicht.

