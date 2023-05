Schulen 400 neue Verwaltungskräfte sollen Schulleiter entlasten

Nach den Sommerferien stehen 400 zusätzliche Stellen für Verwaltungskräfte an Bayerns Schulen und an den staatlichen Schulämtern zur Verfügung. Dieser Schritt zum kommenden Schuljahr 2023/2024 sei ein „weiterer Schritt zur Entlastung der Schulleitungen bei Verwaltungsaufgaben“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag in München. Die Verwaltungskräfte seien die guten Seelen an den Schulen. „Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs und sind wichtige Stützen für unsere Schulleitungen.“

dpa