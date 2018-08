Brand 400 000 Euro Schaden: Lkw brannte aus Der Sattelzug stand am Donnerstagabend zwischen Kirchroth und Wörth komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Mail an die Redaktion Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Foto: Alexander Auer

Kirchroth.Zwischen den Anschlussstellen Kirchroth und Wörth an der Donau brannte am Donnerstagabend ein Lkw vollständig aus. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Regensburg eine Stunde komplett gesperrt. Während der aufwendigen Bergungsarbeiten mit einem Schwerlastkran war der rechte Fahrstreifen bis vier Uhr morgens gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Am Sattelzuges und den geladenen Motorenteilen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt Günther Tomaschko vom Polizeipräsidium Niederbayern auf circa 400 000 Euro.

