European Championships 4024 Athleten und 1,47 Millionen Zuschauer in München

Bei den European Championships in München haben 4024 Athleten und Athletinnen um 175 Medaillen gekämpft. Das Sport- und Kulturprogramm rund um die Wettbewerbe und das Festival „The Roofs“ wurde von insgesamt 1,47 Millionen Menschen besucht, wie die Veranstalter am Donnerstag in einer Bilanz mitteilten. Die Europameisterschaften in neun Sportarten waren nach 772 Programmpunkten in elf Tagen am Sonntag zu Ende gegangen.

dpa