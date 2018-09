Unfälle 42-Jähriger stirbt nach Unfall mit E-Bike

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Notarzt" steht auf einem Fahrzeug. Foto: Lisa Ducret

Münnerstadt.Ein 42-Jähriger ist in Unterfranken bei einem Unfall mit seinem E-Bike tödlich verletzt worden. Der Mann war bei Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gefahren und frontal in ein Auto gekracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen leisteten am Vorabend Erste Hilfe, bis der Notarzt die Unfallstelle erreichte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Verunglückte später im Krankenhaus. Die 25 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.