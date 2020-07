Anzeige

Unfälle 43-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein 43-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild

Oberstreu.Der Mann habe berichtet, dass ihm im Landkreis Rhön-Grabfeld in einer Linkskurve auf seiner Spur ein Fahrzeug entgegengekommen sei und er habe ausweichen müssen, teilte die Polizei mit. So sei er gestürzt und in einem Maisfeld zum Liegen gekommen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrer des Wagens von dem Sturz des Motorradfahrers nichts mitbekommen hat. Das Auto und auch der Fahrer werden nun dringend gesucht.