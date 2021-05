Anzeige

Notfälle 43-Jähriger wird in Maschine eingeklemmt und stirbt Ein 43 Jahre alter Arbeiter ist im mittelfränkischen Wilburgstetten in einer Maschine eingeklemmt worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Wilburgstetten.Kollegen fanden den Mann in der Nacht zu Freitag leblos neben der Maschine liegend, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Unfall ereignete sich demnach in einer Firma für Tiereinstreu-Produkte. Dort war der Arbeiter während der Nachtschicht an einer Abfüllmaschine eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass dem tödlichen Unfall „eine unsachgemäße Bedienung der Maschine“ vorausgegangen war.

