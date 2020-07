Anzeige

Bahn 436 Millionen für das Schienennetz Bahn und Bayern wollen bis 2029 die teils in die Jahre gekommene regionale Schieneninfrastruktur erweitern und modernisieren.

München.Mit dem zusätzlichen Geld solle der Nahverkehr weiter ausgebaut werden mit besseren Verbindungen zwischen Stadt und Land sowie in den Ballungsräumen, sagte der Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, am Montag in München. „Damit machen wir Bahnfahren attraktiver und schaffen die Voraussetzung für die dringend benötigte Verkehrswende.“

Anfang des Jahres hatten sich der Bund und die Bahn auf eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum bis 2029 geeinigt. profitiere davon besonders, sagte Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU). Gegenüber früheren Jahren erhöhe sich die Investitionssumme pro Jahr um 16 Prozent.

Die 436 Millionen Euro sind nur ein Teil der Gesamtmittel, die die Bahn in die Schienen in Bayern sowie in den anderen Bundesländern investieren werden. Bundesweit sollen in den nächsten Jahren mehr als 86 Milliarden Euro in Projekte fließen. Der Freistaat kann aber nur bei den 436 Millionen mitentscheiden, wohin das Geld geht. Primär geht es hier um Projekte bei kleineren Regionalstrecken.