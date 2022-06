Verkehr 45-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Rottal-Inn

Bei einem Unfall in Niederbayern ist ein 45-jähriger Beifahrer gestorben - der Autofahrer ist schwer verletzt worden. Der 61-Jährige fuhr am Samstag eine Straße bei Triftern (Landkreis Rottal-Inn) entlang, als er von der Fahrbahn abkam, so die Polizei am Sonntag. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

dpa