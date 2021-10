Anzeige

Suchaktion 45 Stunden zwischen Hoffen und Bangen Als die Nachricht eintrifft, dass Julia gefunden wurde, lassen die Retter rund um den Cerchov ihren Gefühlen freien Lauf.

Von Petra Schoplocher

Merken

Mail an die Redaktion Sechs von über 1400: Teils mit nur einer Stunde Schlaf waren die Waldmünchner (von rechts) Benjamin Schlegl, Alex Weinfurter, Josef Eisenhardt, Andreas und Jonas Dietl sowie Markus Bindl seit Sonntagabend im Einsatz. Foto: Petra Schoplocher

Die Polizei entsandte auch ihre alpine Spezialeinheit. Foto: Petra Schoplocher

Waldmünchen.Es ist einer der Momente, die Retter nicht so schnell vergessen: „Wir lagen uns in den Armen, viele hatten Tränen in den Augen“, beschreibt Benjamin Schlegl den Moment in der Einsatzzentrale, in dem offiziell bestätigt wird, dass Julia lebt. Fast 45 Stunden zwischen Hoffen und Bangen liegen hinter ihnen, „man funktioniert nur noch“, an Schlaf ist nicht zu denken. Es geht um ein Menschenleben, um das eines Kindes.

###### #########, #### ##########, ##### ### #####, #### ##### ### ############ ### ########### ########## ### ############### ## ##### ######### ###### ####. „####### #### ##### ###“, #### ## ########. ########## ###### ### ####### #### #### ########### ######, #### ## ######### ######### ##### ######. ### ##### ################ ### ###### ##### ### ####### ### #### ### ######## ## ### #### ######.

### ### ############ ### ############ #### ### ### ####### ### ### ############# ######## ########## #### ##### ## ####: „### #######, ## ########## ###### ############### ##.“ ### #### ###### ## ######## #### ### ##########-#### #####. #### ### ############ ## #########, #### ### ########## ### ####### ########## #### ######### #### #####. #### #### ####### ####### ### ### ##### ##### ### ######## ## ######## ## #### ########, ### #### ### ### ##### ######## ### ### ########### ####### #########. ### ### ######### #########, #### ##### ######## ###, ##### ### ###### ### ##### ######### ######. ##### #######, ## ### „### ###### ############ ###### ##### #######“.

### ### #####-############ ### ### ####### #### „##### ###### ##############“ (#####, ############ ### ##. ###### ##### ########), ########## ##### #### ### ### ##### ### ##### ### ###### – ### #####, #### ### ##### ###### #####, #### ##### ################ #### ##### #### ######. #### ####### ### ### ######## ### ######### #### ## ### #######: „### ####### ####.“