Corona-Panne 46 positiv Getestete nicht ermittelbar Im Zuge der Probleme an bayerischen Corona-Teststationen sind immer noch nicht alle infizierten Reise-Rückkehrer informiert.

Mail an die Redaktion Bayerns Gesundheitsministerin Huml dankte den ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung beim Betrieb der vorläufigen Testzentren. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Bei der Übermittlung von bayerischen Corona-Testergebnissen an Reise-Rückkehrer ist bis zum Sonntagmittag der Großteil der positiv Getesteten erreicht worden. Das teilte das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege am Sonntagnachmittag mit. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml betonte: „Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat mit großartiger Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei unter Hochdruck daran gearbeitet, die positiven Befunde den Getesteten zuzuordnen. Das ist in den meisten Fällen gelungen.“

Von rund 44 000 Tests aus dem Zeitraum bis zum 11. August 2020, deren Ergebnisse zunächst nicht mitgeteilt werden konnten, waren demnach 949 positiv. Es mussten zigtausende Dokumente gesichtet werden, um die Getesteten ermitteln zu können. Dies gelang laut Mitteilung des Ministeriums nun bei 903 Betroffenen, bei 46 positiven Befunden liegen demnach keine passenden Personendaten vor. Von den 903 Betroffenen waren bis Sonntagmittag laut Gesundheitsministerium 844 informiert. Damit waren bis Sonntagmittag insgesamt 105 positiv Getestete noch nicht benachrichtigt.

Bei den 46 positiv Getesteten ohne passende Personendaten geht das Ministerium offenbar nicht davon aus, dass diese noch ermittelt werden können. Ein Sprecher sagte, dies sei wenig wahrscheinlich, weil alle vorhandenen Datensätze bereits überprüft worden seien.

Auch bei den negativen Tests werden die Betroffenen laut Gesundheitsministerium ermittelt und informiert.

Hotline eingerichtet

Für weitere Fragen hat das LGL eine Hotline eingerichtet. Sie ist auch am Sonntag von 8 bis 18 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 09131/68 08 51 01.

Huml dankte zudem erneut den ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung beim Betrieb der vorläufigen Testzentren. Sie unterstrich: „Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre es nicht möglich gewesen, die Teststationen so schnell aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Es war entscheidend, möglichst schnell mit den Tests zu beginnen.“

Insgesamt erfolgten seit Aufnahme der bayerischen Testungen für Reise-Rückkehrer am 25. Juli nach LGL-Angaben 127 650 Testungen. Darunter waren 1802 positive Ergebnisse (Datenstand 15. August).

Kritik kommt von der FDP

Die oppositionelle FDP-Fraktion im bayerischen Landtag hat wegen der Corona-Panne harsche Kritik an der Regierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geübt. Die Staatsregierung habe sich heillos in ihrem Test-Chaos verheddert, sagte FDP-Fraktionschef Martin Hagen am Sonntag.

Auch nach vier Tagen seien nicht alle positiven Corona-Tests zugeordnet werden. „46 Infizierte stecken in Unkenntnis ihres positiven Testergebnisses möglicherweise weitere Menschen an“, betonte Hagen. Die FDP habe gemeinsam mit Grünen und SPD für Mittwoch eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im bayerischen Landtag beantragt. „Wir erwarten, dass die Ministerin dann Rede und Antwort steht“, erklärte Hagen mit Blick auf Gesundheits-Ressortchefin Melanie Huml (CSU).

„Söders planloses Vorpreschen mag seinem Image als entschlossener Macher nützen, in der Sache hat es sich als schädlich erwiesen“, sagte der FDP-Politiker. Statt Aktionismus brauche es eine zwischen Bund und Ländern koordinierte Strategie für das Reiserückkehrer-Management. Reisende aus Risikogebieten müssten Priorität haben. (is/du/dpa)