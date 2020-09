Anzeige

Unfälle 47-Jähriger stirbt bei Flugzeugabsturz: Ursache unklar Nach einem Flugzeugabsturz in Oberfranken ist die Identität des Piloten geklärt.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet an einem Rettungswagen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Rugendorf.Es handele sich um einen 47-jährigen Mann aus Mittelfranken, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Wie es zu dem Absturz am Sonntagmittag in Rugendorf (Landkreis Kulmbach) kam, ist weiter unklar. Ein Experte der Deutschen Flugsicherung untersuchte am Sonntagabend das Wrack. Zur Unfallursache konnte die Polizei bisher aber noch nichts sagen. Der Doppeldecker sei aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Wiese abgestürzt. Der Mann starb in dem völlig demolierten Flugzeug.

Es waren rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettung vor Ort, sie wurden von einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt.