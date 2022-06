Dillingen an der Donau 48 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Schwaben

Ein 48-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Nordschwaben gestorben. Wie der Unfall passiert ist, sei noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten nehmen jedoch an, dass niemand außer dem Mann an dem Unfall am Sonntag beteiligt gewesen ist. Zeugen fanden den 48-Jährigen im Straßengraben nahe Laugna (Landkreis Dillingen an der Donau) und riefen die Polizei.

dpa