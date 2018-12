Gesundheit 489 Hebammen beantragen Bonus Bayern unterstützt seit vier Monaten Geburtshelferinnen mit 1000 Euro. Die Hebammenversorgung soll weiter gestärkt werden.

Mail an die Redaktion In Bayern gibt es für Hebammen einen 1000-Euro-Bonus der Staatsregierung. Foto: Holger Hollemann/dpa

München.Fast vier Monate nach der Einführung haben bis zum 20. Dezember bereits 489 Hebammen den 1000-Euro-Bonus der Staatsregierung beantragt. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) mit. „Die Prämie stößt bayernweit auf sehr große Resonanz“, sagte Huml in einer Mitteilung.

Freiberufliche Hebammen, die mindestens vier Geburten im Jahr betreuen, können in Bayern seit dem 1. September einen Bonus in Höhe von jährlich 1000 Euro beantragen. Berechtigt sind auch festangestellte Hebammen, die nebenbei noch freiberuflich in der Geburtshilfe tätig sind.

Huml kündigte an, die Hebammenversorgung in Bayern auch im neuen Jahr weiter zu stärken. Es sei „ein wichtiges Anliegen, dass alle Schwangeren und Mütter in Bayern die Betreuung durch Hebammen bekommen, die sie benötigen“, teilte sie mit.

