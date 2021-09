Anzeige

Glücksspiele 49 Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen nach Bayern Der Eurojackpot wurde geknackt: Eine Spielerin oder ein Spieler aus Bayern hat rund 49 Millionen Euro gewonnen.

Mail an die Redaktion Ein Mann füllt auf einem Smartphone einen Eurojackpot-Lotterieschein aus. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin.Mit den Gewinnzahlen 2, 14, 18, 23 und 42 und den Eurozahlen 5 und 10 erzielte sie oder er bei der Ziehung am Freitag 49.327.084,70 Euro, wie Westlotto mitteilte. Zwei einstellige Millionengewinne gingen in den Südwesten und Norden: Tipper in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein kamen auf jeweils 1.170.614,70 Euro. Die Chance, beim Eurojackpot die höchste Klasse zu knacken, liegt bei rund 1 zu 95 Millionen.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-175252/2