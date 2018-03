Hochschulen 49 Prozent der Studierenden sind Frauen Während bei den Studenten das Verhältnis ausgeglichen ist, ist der Männerüberschuss bei den Professoren immer noch deutlich.

Merken

Mail an die Redaktion Das Geschlechterverhältnis an bayerischen Hochschulen ist fast ausgeglichen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Fürth.Knapp die Hälfte der Studierenden an Bayerns Hochschulen sind Frauen: Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth anlässlich des Weltfrauentages (Donnerstag) berichtete, lag der Frauenanteil im Wintersemester 2017/18 bei 49 Prozent unter den 389 080 Studierenden. Fast jede fünfte der 6822 Professuren sei im Jahr 2016 ebenfalls mit Frauen besetzt gewesen.

Vor allem die Fachhochschulen haben allerdings auch Nachholbedarf: An den Universitäten im Freistaat lag die Frauenquote der Studierenden bereits seit zehn Jahren über 50 Prozent. Dagegen war von den Statistikern an den Fachhochschulen im Wintersemester 2007/08 nur ein Frauenanteil von 36,9 Prozent ermittelt worden - mittlerweile liegt er bei 43,1 Prozent.

Der jetzt höhere Frauenanteil macht sich auch bei den Hochschulprüfungen bemerkbar: Im Prüfungsjahr 2016 gab es rund 78 700 erfolgreiche Abschlüsse, die zu 49,7 Prozent von Frauen absolviert wurden.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.