Anzeige

Kriminalität 50 Flaschen auf Polizisten geworfen: 19 Verletzte Etwa 50 Flaschen haben vorwiegend junge Leute auf Polizisten in München geworfen und so 19 Beamte leicht verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München.An dem „Party Hotspot“ im Englischen Garten habe sich am Samstag nach einer Schlägerei die Wut gegen die Beamten gerichtet, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Zuvor kursierten Videos in den sozialen Medien von dem Vorfall. Dort ist auch zu sehen, wie eine große Gruppe junger Menschen Flaschen auf die Polizisten wirft. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Es wurden insgesamt sechs Personen festgenommen. Sie erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Landfriedensbruch.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-526136/3