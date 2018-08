Tiere 50 Fledermäuse im Schlafzimmer Bürgerin in Weiden hatte ungebetene Gäste im Schlafgemach. Sie rief die Polizei um Hilfe. Auch die Feuerwehr rückte an.

Mail an die Redaktion 50 Fledermäuse hatten es sich in einem Schlafzimmer in Weiden gemütlich gemacht. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Weiden.Weil sich in ihrem Schlafzimmer rund 50 Fledermäuse tummelten, hat eine verzweifelte Frau in Weiden in der Oberpfalz die Polizei gerufen. In dem Raum herrschte „Hitchcock-Flair“, wie es die Polizei am Donnerstag formulierte. Die Tiere waren nach Aussagen der Frau in der Nacht urplötzlich aufgetaucht. Die Polizisten riefen schließlich die Feuerwehr hinzu, die die Fledermäuse mit Keschern einfing.

