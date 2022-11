Weihnachtszeit 50 Jahre alte Tanne für Münchner Christkindlmarkt gefällt

Der Weihnachtsbaum für den Münchner Christkindlmarkt ist am Mittwoch im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau auf einem Privatgrundstück gefällt worden. Die 50 Jahre alte sibirische Weißtanne stammt von Familie Schaan in Hohenpeißenberg. Der Nadelbaum wurde mit einem Kran auf einen Transporter geladen. Am Donnerstag sollte er in der Landeshauptstadt ankommen.

dpa