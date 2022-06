Innenministerium 50 Jahre Gebietsreform: Kein neuer Reformbedarf

Vor 50 Jahren halbierte Bayern die Zahl seiner Landkreise auf 71. Einen baldigen Reformbedarf der jetzigen kommunalen Strukturen sieht das Innenministerium nicht, setzt aber auf eine enge Zusammenarbeit der Kommunen. Es gebe keinerlei Planungen für eine allgemeine Gebietsreform, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit: „Auch in Regionen, in denen die Bevölkerungszahlen zurückgehen, haben die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf, dass sie die Leistungen einer gut funktionierenden und gut erreichbaren Verwaltung in Anspruch nehmen können.“

dpa