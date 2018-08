Brauchtum

50. Rosstag in Rottach-Egern verschoben

Wegen schlechten Wetters ist der für diesen Sonntag geplante Rosstag im oberbayerischen Rottach-Egern verschoben worden. Nun sollen die festlich geschmückten Kutschen, Brauereigespanne, Reitergruppen und Blaskapellen am Sonntag darauf, am 2. September, durch den Ort am Tegernsee ziehen, wie die Tourist-Information Rottach-Egern am Freitag mitteilte.