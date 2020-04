Anzeige

Unfälle 50 Zentimeter zu hoch: Bagger kollidiert mit Brücke Weil ein 33-Jähriger den Arm seines Baggers nicht richtig eingefahren hat, muss in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) eine Fußgängerbrücke abgerissen werden.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Neunburg vorm Wald.Der Mann hatte laut Angaben der Polizei vom Mittwoch versucht, am Dienstagnachmittag mit einem Bagger, der auf dem Tieflader seines Traktors stand, unter einer Fußgängerbrücke hindurch zu fahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bei der Beladung seines Traktors unaufmerksam war. Da der Arm des Baggers noch ausgefahren war, war er 50 Zentimeter zu hoch. Die Brücke wurde durch die Kollision mit dem Baggerarm so stark beschädigt, dass sie und die darunter liegende Straße für den Verkehr gesperrt werden mussten. Ein Polizeisprecher ging am Mittwoch davon aus, dass die Brücke so stark beschädigt ist, dass sie abgerissen werden muss.