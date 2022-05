Kriegsflüchtlinge 500 bis 800 Ukrainer täglich über Bayern nach Deutschland

Seit Beginn des Krieges sind mindestens rund 159.000 Ukrainer über Bayern nach Deutschland geflohen und hier von der Polizei registriert worden. Aktuell kämen pro Tag 500 bis 800 Personen an, in den vergangenen drei Tagen seien es 2212 gewesen, sagte der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Bundesweit seien rund 453.000 Personen festgestellt worden, damit komme wie in den vergangenen Monaten weiterhin rund ein Drittel der nach Deutschland Geflüchteten im Freistaat an.

dpa